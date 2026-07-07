انطلاق التسجيل في خدمة الـSMS للحصول على نتائج التوجيه الجامعي دورة المتفوقين 2026

ينطلق اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة (SMS) للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يُمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: “or” ثم “فراغ” ثم “رقم البكالوريا”.

وحُدّد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليّة القصيرة يوم الاربعاء 08 جويلية 2026 وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار.

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