انطلاق العمل بالمنظومة الوطنية لتبادل المراسلات « عليسة » بهيئة الانتخابات

أذن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الإثنين 7 أفريل 2025، بانطلاق العمل بالمنظومة الوطنية لتبادل المراسلات « عليسة » في مرحلتها الأولى، وذلك على مستوى الإدارة المركزية على أن يتم تعميمها وفق روزنامة مضبوطة.

وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى تحسين وتطوير إدارة ومسك المراسلات قصد التسريع الإجراءات الإدارية وتعزيز الحوكمة الإلكترونيّة للمراسلات صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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