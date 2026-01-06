انطلاق العمل بتطبيقة تمكن التونسيين المقيمين باليابان من تسلم وثائق الحالة المدنية دون الرجوع الى المصالح المختصة بتونس

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو في بلاغ نشرته بالصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية بطوكيو عن انطلاق العمل بتطبيقة « E-Consulat »، التي تمكن المصالح القنصلية بالسفارة، من تسليم المواطنين التونسيين المقيمين بالدائرة القنصلية، جميع وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم بصفة شخصية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصالح الحالة المدنية بتونس.

وأبرزت السفارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمة باليابان وتيسير وتسريع الحصول على الوثائق الرسمية في أفضل الآجال.

