انطلاق العمل رسميا بمنظومة « عليسة » على مستوى مكتب الضبط المركزي بالمحكمة الإدارية

انطلق، اليوم الإثنين، رسميا، العمل بمنظومة التراسل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية « عليسة » بالمحكمة الإدارية، وذلك على مستوى مكتب الضبط المركزي في مرحلة أولى، في إطار تعزيز التحول الرقمي بالمحكمة.

وجاء في بلاغ صادر عن المحكمة الإدارية، أن المرحلة الأولى من المشروع، تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المراسلات وتسريع الإجراءات الإدارية، كجزء من إستراتيجية المحكمة لتحديث الخدمات الإدارية ودعم الحوكمة الإلكترونية، على أن يتم قريبا تعميم المنظومة على بقية مكاتب الضبط بالمحكمة، لتشمل وتغطي كافة الأقسام ضمانا لتكامل العمل الإداري.

وأوضحت المحكمة، في بلاغها، أنه باستكمال المرحلة الأخيرة من المشروع، ستتيح منظومة “عليسة” للقضاة والأعوان الاستفادة من حزمة متكاملة من “الخدمات الإدارية عن بعد”، بما من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت والجهد.

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