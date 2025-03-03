انطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثّرة

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شــــوّد، اليوم الاثنين، بمقرّ الوزارة، عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثّرة، وفق بلاغ نشرته الوزارة.

وتم التوقيع على المذكرة التنظيمية المشتركة لهذا البرنامج التي تضبط الإجراءات العملية والمراحل التنفيذية للبرنامج في نسخته الثانية، بين البنك التونسي للتضامن والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة بحضور عدد هام من إطارات الوزارة وهياكل التمويل والمرافقة والمساندة المعنية.

وتنطلق عملية التسجيل للانتفاع بالبرنامج بداية من تاريخ اليوم الاثنين 03 مارس 2025 إلى غاية يوم الاثنين 31 مارس 2025 ، عبر موقع الوزارة على شبكة الأنترنات على العنوان التالي: https://emploi.nat.tn/appui_microentreprise/rech_appui.php

وتتنزل هذه النسخة الثانية في إطار التزام الوزارة بما تم التعهّد به خلال إختتام المرحلة الأولى من التنفيذ بتاريخ يوم 07 جانفي 2025 واستجابة لمقترحات باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، والتي تم على إثرها إتمام الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج بعد مراجعة مقاييس ومقاربات الانتفاع. وأكّد شود بالمناسبة على أنّ تكريس الدّور الاجتماعي والاقتصادي للدولة في مجال دعم المبادرة الخاصة يرتكز بالأساس على توفير كلّ آليات وبرامج المرافقة والإحاطة لمساعدة كل المشاريع والمؤسسات الصغرى وخاصة منها المتعثرة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها.

وشدّد على أهمية اعتماد مقاربة التقييم والتعديل والتحسين لكل البرامج التي أثبتت نجاعتها، مثمنا النتائج المُحققة في المرحلة الأولى. وأكّد ممثلو الهياكل الشريكة من الحاضرين، من جهتهم، على إيلاء محور التكوين وتنمية قدرات الباعثين أولوية قصوى في عمليات المرافقة والإحاطة لتمكينهم من تقنيات تساعدهم على تجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي قد تعترضهم وخاصة منها في مجالات التصرّف الإداري والمالي والتصرّف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة وغيرها.

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