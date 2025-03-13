انطلاق توزيع الزيت النباتي المُدعّم بـ30 وحدة تعليب من الشمال إلى الجنوب

أعلن الناطق باسم المجمع المهني للزيت النباتي المُدعّم، جمال العُرف، في تصريح على إذاعة الجوهرة أف أم اليوم الخميس، بأن « عمليّة توزيع الزيت النباتي المُدعّم انطلقت منذ يوميْن بـ30 وحدة تعليب من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أنّ الكميّة تبلغ 6 آلاف طن، وكان ديوان الزيت قد قام باستيرادها مع بداية شهر رمضان ».
وأوضح العرف، أنّ « عملية التوزيع شملت الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية »، مؤكّدًا أن « الكميات ضئيلة جدًّا وبالتالي تنفذ الكمية بسرعة فور وصولها ». ولفت العرف إلى المشاكل التي يواجهها عمال القطاع، مشدّدًا على أنّ « العديد من وحدات التعليب إضمحلّت بسبب المشاكل المادّية، خاصة وأن شركات التعليب تعمل بطاقة لا تتجاوز 20% من طاقتها الإنتاجية المعتادة ».
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