انطلاق خلاص معلوم الحج الجملي بمكاتب البريد بداية من اليوم

أعلنت وزارة الشؤون الدّينية، في بلاغ لها، بأن تسعيرة الحج الموسم 1447هـ /2026 م حددت بـ 20.930.000 دينار، وذكرت في هذا الشأن أن المترشحين للحج الذين تم قبولهم بالقائمات النهائية تلقوا إرسالية قصيرة في الغرض.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة « فايسبوك » ، أن تسعيرة الحج توزعت إلى 17.000.000 دينار معلوم الإقامة والخدمات المحدد من شركة الخدمات الوطنية للإقامة، و3.930.000 دينار معلوم تذكرة السفر من شركة الخطوط التونسية.

ودعت المرسمين بالقائمات النهائية إلى التوجّه بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحج الجملي والحصول على وصل خلاص وبطاقة مسبقة الدفع لتقديمها بالشبابيك الموحدة.

كما دعت المقبولين في القائمة النهائية إلى التوجه إلى الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر بمركز الولاية مرجع النظر وفقا للروزنامة، مصحوبا بأصل جواز سفر يتجاوز تاريخ انتهائه 30 نوفمبر 2026 ويحتوي على الأقل على صفحتين شاغرتين، إضافة الى نسخة من جواز السفر و 20 صور شمسة بخلفية بيضاء.

وذكرت الوزراة أيضا أنه على المقبول في القائمة اصطحاب وثيقة تثبت إتمام عملية تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومتربة) على التطبيقة المخصصة من قبل السلطات السعودية.

