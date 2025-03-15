انطلاق عمليات مداواة الجراد بالذّهبية بعد دخوله من ليبيا

أعلنت وزارة الفلاحة والمواد المائية والصيد البحري، عن انطلاق عمليات مداواة الجراد، وذلك « منذ ، دخول بعض الأفراد من الجراد الصّحراوي لمنطقة الذّهبية بتطاوين من ليبيا. » وفق بلاغ نشرته السبت

واوضحت وزارة الفلاحة في البلاغ ذاته، « ان المصالح الجهويّة المختصّة التّابعة لوزارة الفلاحة بولاية تطاوين تولت خلال اللّيلة الفاصلة بين 12 و13 مارس 2025، القيام بالمداواة الأرضيّة للرقعة المتواجدة بها الآفة ».

وقد تمت معاضدة جهود الفريق الفني بتطاوين بفرق ميدانية خلال الليلة الفاصلة بين 14و 15 مارس الجاري (بآلات رش محمولة على الشاحنة واعوان وشاحنات بصهاريج مياه) من المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بكل من سيدي بوزيد وقابس. وأكد المصدر ذاته، « ان عملية المداواة لا تزال متواصلة ».

يذكر أن المصالح المركزية المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنظّم بالتّعاون مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي من 13 إلى 21 مارس الجاري، دورة تكوينيّة يؤمّنها خبير من الهيئة.

وتتعلق الدورة بتقنيات رش المبيدات لمكافحة الجراد الصّحراوي وتتخلّلها حصص تطبيقيّة تعنى بتشغيل آلات الرش التّي تمّ اقنناءها منذ آخر غزو الجراد للبلاد النونسيّة، حسب الوزارة. ويشارك في هذه الدّورة فنّيي الادارة العامّة للصّحة النّباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة وجهات الخط الأول المواجهة (تطاوين ومدنين وقابس وتوزر وقبلي ومدنين).

وافادت وزارة الفلاحة في بلاغ لها، امس الجمعة، ان دخول الجراد الصحرواي إلى التراب التونسي ياتي تبعا لانتشار الجراد في بعض بلدان السّاحل الافريقي وشمال افريقيا، وخاصّة ليبيا، التي تشهد حاليا « طفرة » للآفة وذلك بعد توفر الظروف الملائمة لتكاثره /تهاطل الأمطار وتوفر غطاء نباتي أخضر.

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