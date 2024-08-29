انطلاق عملية تسجيل تلاميذ الابتدائي والثانوي عن بعد يوم 2 سبتمبر 2024

تنطلق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة من السنة الثانية ابتدائي إلى البكالوريا وذلك يوم الإثنين 02 سبتمبر 2024، على الموقع httpss://inscription.education.tn ، حسب ما نشره عدد من المندوبيات الجهوية للتربية على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك.

كما سيتم يوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024، إعادة فتح باب التسجيل بالنسبة للتلاميذ الجدد للسنة الأولى ابتدائي بالمدارس العموميّة والخاصّة.

وتتم عمليات الاستخلاص باستعمال رصيد الهاتف بإدخال الرمز *181#

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