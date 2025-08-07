انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين لملاحظة التصويت على سحب الوكالة بالمهدية

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الخميس، عن انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحليّة عمادة القواسم الغربية – معتمدية شربان – المهدية، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة نشرته على صفحتها على منصة « فايسبوك ».

وتنتهي آجال القبول يوم 20 سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 28 سبتمبر 2025، وفق ذات المصدر.

ودعت الهيئة جميع هياكل المجتمع المدني والصحفيين المحليين والأجانب وممثّلي المؤسسات الإعلامية والضيوف الراغبين في الترشّح للحصول على الاعتماد الى تقديم ترشحاتهم إما بالمقر المركزي للهيئة أو بمقرها الجهوي بالمهدية من الإثنين الى الجمعة.

وذكرت أنه يتعيّن على الراغبين في الحصول على الاعتماد الاطّلاع على القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

كما يجب الاطلاع، حسب بلاغ الهيئة، على القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء ومدوّنة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء ومدوّنة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.

