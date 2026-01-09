انطلاق موسم التخفيضات الشتوية ابتداء من يوم 29 جانفي 2026

اخر تحديث : 09/01/2026
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

موسم التخفيضات

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن موسم التخفيضات الموسمية، للفترة الشتوية لهذه السنة، سينطلق يوم الخميس 29 جانفي 2026 وسيمتد على مدار ثمانية أسابيع من تاريخ انطلاقه.

ودعت الوزارة، في بلاغ اصدرته، التجار في كافة القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية، التي من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحثهم على تطبيق تخفيضات وأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، خاصّة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر.


