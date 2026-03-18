انطلاق وحدة الرنين المغناطيسي المتطور (IRM 3Tesla) بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة

أشرف وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، على زيارة إلى المعهد الوطني “المنجي بن حميدة” لأمراض الأعصاب، حيث تم تدشين آلة التصوير بالرنين المغناطيسي المتطور IRM 3Tesla بعد استكمال أشغال التوسعة والتهيئة للفضاءات المخصصة لها.

وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 6.9 مليون دينار، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دقة تشخيص أمراض الأعصاب في تونس.

وفي إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة، تم عرض تطبيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق الطبية على تحديد مدى انتشار نقص التروية الدماغية اعتماداً على مقياس ASPECT Score، بما يساهم في اتخاذ القرار العلاجي السريع، خاصة فيما يتعلق بإذابة الخثرة الوريدية أو إزالتها بالتدخل التداخلي.

كما شملت الزيارة متابعة تقدم أشغال تهيئة قسم الأعصاب ووحدة الجلطة الدماغية، مع الدعوة إلى الانطلاق في دراسة توسعة قسم الإنعاش وإحداث وحدة للأشعة التداخلية العصبية، بما يتيح إجراء التدخلات الدقيقة لعلاج الجلطات الدماغية وتمدد الشرايين الدماغية دون جراحة مفتوحة، إلى جانب تهيئة العيادات الخارجية وقسم الاستعجالي.

وسيتم كذلك تدعيم المعهد بمناظير فيديو متطورة، بما يعزز قدرات الإطار الطبي ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث القطاع الصحي وتعزيز اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى وتسريع التدخلات الطبية.

