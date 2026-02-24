انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية البرازيلية بالبرازيل

انعقدت ، يوم أمس الاثنين، بمدينة برازيليا الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية البرازيلية بمشاركة وفدين من البلدين وقد ترأس الوفد التونسي رياض الدريدي، المدير العام للدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية، في حين ترأس الوفد البرازيلي كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، المدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية ، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين و الهجرة، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك ».

وقد مثّل هذا الاجتماع الذي انعقد في إطار التحضير للاستحقاق الثنائي المقبل على مستوى وزيري خارجية البلدين، مناسبة للتنويه بمستوى العلاقات التونسية البرازيلية ومتابعة ملفات التعاون في مختلف المجالات.، وفق البلاغ ذاته. وأكدّ الجانب التونسي على أهمية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين تونس والبرازيل، في إطار حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على الانفتاح على أسواق دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى تعزيز الصادرات التونسية نحو هذا البلد وتسهيل نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق البرازيلية، مثمنّا قرار الحكومة البرازيلية، بتاريخ 14 مارس 2025، المتعلق بالإعفاءً الديواني الكلي على صادرات زيت الزيتون البكر إلى البرازيل ،وهو ما يمثل فرصة هامة لتعزيز تواجد هذا المنتوج التونسي الاستراتيجي بالسوق البرازيلية الواعدة.

وتباحث الطرفان خلال الاجتماع، حول السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية لاسيما النقل والفلاحة والديوانة والرياضة والتربية. كما مثلت المشاورات السياسية التونسية البرازيلية فرصة تطرق خلالها الجانب التونسي لآفاق التعاون مع مجموعة السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية (المركوسور)، مشددا في هذا الصدد على تطلع بلادنا إلى مزيد التنسيق والتشاور مع البرازيل من آجل تعزيز هذا التعاون واستئناف المفاوضات حول إبرام اتفاقية للتبادل الحر ، حسب نفس البلاغ. ومن جانب آخر، تطرق الجانبان خلال المشاورات الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الوفد التونسي التأكيد على موقف تونس الثابت، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.

