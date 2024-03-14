حريق بالمنطقة البترولية برادس: 35 مصابا ووزارة الصناعة تفتح تحقيقا



اندلع حريق على الساعة السادسة و20 دقيقة صباح اليوم الخميس، بمستودع الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » بالمنطقة البترولية برادس بولاية بن عروس وتمت السيطرة عليه بفضل معاضدة جهود أعوان واطارات الشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » وتدخل فوري ناجع من أعوان الحماية المدنية .

وتم نقل 25 من أعوان شركة « عجيل » الذين ساهموا في إخماد الحريق بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس منهم أربعة في قسم العناية المركزة وحسب المصادر الطبية يتماثلون للشفاء .

هذا وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث.

وتحولت وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب رفقة وزير الصحة علي مرابط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الحرجى متمنين لهم الشفاء العاجل بحضور والي بن عروس السيد عز الدين شلبي.

وقد تم تقديم العناية اللازمة للمصابين وتوفير كل الظروف للإحاطة النفسية والطبية لهم لعائلاتهم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة.

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