انقطاعات للكهرباء بالنفيضة والمكنين والمهدية والقيروان والقصرين وصفاقس بداية من غد السبت

نبّهت الشركة التونسية الكهرباء والغاز، في بلاغ مساء اليوم الجمعة، متساكني مناطق النفيضة والمكنين والمهدية والقيروان والقصرين وصفاقس، بأنّها ستقوم بقطع التيار الكهربائي على مراحل وذلك في إطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء.

وأفاد البلاغ أن قطع التيار الكهربائي سيكون في المواعيد التالية :

يوم السبت 04 أفريل 2026:

المكنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال: منطقة واد قاسم قصر هلال.

صفاقس من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال: طريق تنيور كلم 09

يوم الأحد 05 أفريل 2026:

*النفيضة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال: عكارة و بلالمة من معتمدية كندار.

*المهدية من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال: المهدية – سيدي مسعود: إقامة صالحواجة والحي الكائن خلفها – إقامة محسن – قصور الساف کامل منطقة سلقطة.

*القيروان من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار: معتمدية السبيخة.

*القصرين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال: الأجرد – أولاد محفوظ – أم الأحواض صحراوي – بوشبكة – عين جنان – بودرياس وزاوية المولدي.

*صفاقس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال: وادي الشرشار – قرقور – نقطة – الشفار- المحرس – المنطقة الصناعية – بوعكزين – عبثة الشلاية -الزوارين – موريج – سيدي بوكثير – طريق الكزينو الحي الشعبي نقطة 1و2.

وأكّدت الشركة في بلاغها، أنّها تعول على تفهم حرفائها الكرام لهذا الإنقطاع الظرفي، وبيّنت أن إرجاع التيار الكهربائي سيتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

