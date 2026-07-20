انقطاعات منتظرة للكهرباء غدا من السادسة صباحا حتى منتصف النهار

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز « الستاغ »، ليل الاثنين 20 جويلية 2026 ، أنه قد يتمّ اللجوء، غدا الثلاثاء 21 جويلية، الى القطع الدوري للكهرباء.

وأوضحت الشركة، في اشعارات على صفحتها على فيسبوك، أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة السادسة صباحا والساعة منتصف النهار مضيفة انها ستكون على فترات متقطّعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. وتشمل القائمة المعلنة الجهات والولايات التالية:

جهة الشمال الغربي

وشتاتة نفزة الروحية مكثر بوسالم غار الدماء تبرسق نبّر الجريصة الدهماني بوعرادة

ولاية صفاقس

الشّابة ملولش الداير المحرس الغريبة بير علي عقارب منزل شاكر الحنشة جبنيانة العامرة ساقية الزيت طينة الصخيرة صفاقس الغربية صفاقس المدينة

جهة الجنوب

قابس حي الزهور حي الممرضين (الفرملية) الشماطي حي محمد علي المطوية مطماطة

جربة : حومة السوق ميدون

قبلي : قبلي الشمالية جمنة سعيدان غيدمة رجيم معتوق

تطاوين : تطاوين الجديدة حي واد القمح الزهراء غمراسن

جرجيس ، بنقردان : حي طريق مدنين جرجيس المدينة البساتين الخرّوبة الزكرة الشهبانية حي طريق تطاوين حي الجندلي بن غزيّل سيدي مخلوف

جهة تونس الكبرى

المنازه المنارات عين زغوان حدائق قرطاج قصر السعيد الكرم حلق الوادي طبربة الجديدة سيدي ثابت برج الطويل

جهة الوسط

مساكن بوحجر زاوية سوسة الساحلين منزل كامل المكنين الشابّة البقالطة شربان رجيش السواسي كركر سيدي بوعلي القلعة الكبيرة الرياض خزامة سهلول3 أولاد الشامخ المنطقة الصناعيّة الجم بنان طوزة شتيوين جمّال قصر هلال صيّادة زاوية قنطش رقّادة بوحجلة عين جلولة نصر الله منزل المهيري أولاد عاشور السهيلات السبيبة العلا النفيضة هرقلة بوفيشة المنطقة الصناعيّة بالنفيضة حمّام سوسة أكودة الحي الجامعي القلعة الصغيرة قصر لمسة بنبلة

جهة الشمال الوطن القبلي:

عين كميشة قربة دار شعبان بني خيار المعمورة قرمبالية الهوارية قليبية حمام لغزاز الحمامات منزل بوزلفة منزل تميم سليمان تاكلسة

جهة زغوان :

الزريبة جبل الوسط الفحص بئر مشارقة الناظور زغوان المدينة الصوّاف

جهة بنزرت :

منزل عبد الرحمان العالية اللواتة الزواوين عوسجة رأس الجبل غار الملح أوتيك غزالة منزل بورقيبة سجنان الخيتمين جرزونة ماطر تينجة

ولفتت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى ان عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام داعية الى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وأبرزت ان هذه القائمة ليست نهائية و يمكن أن تشمل مناطق أخرى. وللتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات،أشارت الشركة الى انها تضع على ذمّة حرفائها رقم الخدمات 71.239.222، إضافة الى أرقام الهاتف المذكورة على فاتورات الاستهلاك.

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