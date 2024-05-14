انقطاع توزيع المياه بميدون وحومة السوق غدا الأربعاء

تسجل معتمديتا ميدون وحومة السوق، جزيرة جربة، بداية من منتصف نهار غد الأربعاء، اضطربا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ نشرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء

وعزت الشركة اضطراب وانقطاع توزيع الماء الصالح للشرب بالمعتمديتين المذكورتين آنفا، الى برمجة استكمال برنامج الصيانة السنوية لمحطة التحلية بجزيرة جربة.

وينتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف نهار الخميس 16ماي 2024، بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، حسب الشركة.

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