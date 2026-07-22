انقطاع محتمل للكهرباء بين السادسة مساء والعاشرة ليلا في عدة مناطق من البلاد

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء، اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، بعدد من مناطق البلاد، خلال الفترة الممتدة بين الساعة السادسة مساء والساعة العاشرة ليلا وعلى فترات متقطعة، مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام.

ودعت الشركة في بلاغات متواترة، المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مبيّنة أن قطع الكهرباء يهدف إلى الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية.

ويشمل قطع الكهرباء المحتمل عددا من مناطق ولايات تونس الكبرى وهي فوشانة والمغيرة وبرج السدرية وحي التضامن وسكرة والمروج ومقرين ورادس والزهراء وحمام الأنف وبومهل وبيرين وأريانة ودوار هيشر والمرسى وبرج الطويل.

أما بمناطق الشمال، فيشمل الإشعار عددا من معتمديات ولاية نابل: وهي قليبية وحمام الغزاز والميدة وبني خلاد والهوارية ومنزل تميم ودار علوش والحمامات، ومنزل بوزلفة وبوعرقوب، إلى جانب بعض المناطق بولاية زغوان وهي زغوان المدينة والفحص وصواف والزريبة وبوعشير وجرادو وجبل الوسط وبئر مشارقة، فضلا عن مناطق سجنان وجومين والماتلين ورأس الجبل ومنزل عبد الرحمان والعالية وغار الملح ومنزل جميل وماطر وتينجة بولاية بنزرت.

وفي مناطق الشمال الغربي، قد يشمل الانقطاع مناطق مكثر والجريصة، والدهماني وشمتو ووادي مليز والكريب وقبلاط والقلعة الخصباء وسيدي إسماعيل ونفزة.

أما بولايات الوسط، فتشمل الانقطاعات عددا من المناطق، وهي بوحجلة ونصر الله ومنزل المهيري وسبيبة والعلا والنفيضة وهرقلة وبوفيشة والمنطقة الصناعية بالنفيضة وحمام سوسة وأكودة والحي الجامعي والقلعة الصغيرة وقصر لمسة وجمال وقصر هلال وصيادة والفرينة والقيروان المدينة وزاوية قنطش وحي التعمير بسوسة وبنبلة ومساكن وبوحجر وزاوية سوسة والساحلين ومنزل كامل والمكنين والبقالطة، والشابة وشربان ورجيش والسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبيرة والرياض وخزامة وسهلول 3 وأولاد الشامخ والمنطقة الصناعية بالجم وبنان وطوزة وشتيوين والعمران بالمنستير وشط مريم وبومرداس.

وفي ولاية صفاقس، يشمل القطع المحتمل مناطق المحرس والغريبة والصخيرة وبئر علي بن خليفة وعقارب والعامرة وطينة وصفاقس الغربية وساقية الزيت وساقية الدائر، إلى جانب الشابة وملولش والغرابة.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن التيار الكهربائي سيعود تدريجيا ودون إشعار مسبق فور انتهاء فترات القطع، مجددة دعوتها إلى كافة المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المعلن عنها.

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