انقلاب زورق ترفيهي بسواحل رأس الرمل: تواصل البحث لإنقاذ بحار مفقود

أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، تواصل عمليات البحث والتمشيط، لإنقاذ بحار مفقود بسواحل رأس الرمل بجربة (ولاية مدنين)، منذ يوم أمس الإثنين.

وأفادت الإدارة العامة، بأن الوحدات المختصة للحرس البحري، باشرت عمليات البحث فور تلقي بلاغ فقدان البحار على إثر حادثة إنقلاب زورق ترفيهي بالسواحل المذكورة.

وبينت أنه في إطار الحرص على حماية الأرواح وتسريع جهود الإنقاذ، تتواصل اليوم عمليات التمشيط، بمشاركة مكثفة من الوحدات البحرية والدوريات الساحلية، إلى جانب فريق غوص تابع للحماية المدنية بجربة، وخافرة عسكرية تابعة لجيش البحر.

وأضافت أنه تم تعزيز عمليات البحث باستخدام طائرة دون طيار، لضمان تغطية أوسع للمناطق البحرية المحتملة.

وشددت الإدارة العامة للحرس الوطني، على التزامها ببذل أقصى الجهود لتحديد موقع البحار المفقود، داعية جميع مرتادي البحر إلى توخي الحذر، والالتزام بإجراءات السلامة لضمان أمنهم وسلامتهم.

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