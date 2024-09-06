ايقاف المترشح للرئاسة العياشي زمال مُجددا

أعلنت الصفحة الرسمية للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر اليوم الجمعة، أن فرقة حرس وطني قامت بإيقاف الزمال من أمام السجن بعد الإفراج عنه وأخذته إلى جهة غير معلومة.

وللتذكير فإنه تمّ يوم أمس الخميس عرض المرشح العياشي زمال على المجلس الجناحي بمحكمة منوبة على خلفية الاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية، وقضت هيئة المحكمة بإبقائه في حالة سراح مع تحديد موعد جلسة بتاريخ 19 سبتمبر 2024.

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