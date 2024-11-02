ايقاف رئيس النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي

أعلن النادي الصفاقسي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صباح اليوم السبت، أنه تم ايقاف رئيس النادي عبد العزيز المخلوفي وذلك لاستكمال الابحاث في القضية التي تم من اجلها استدعائه لسماعه.

وأكدت الهيئة المديرة لفريق عاصمة الجنوب ان ثقتها في الجهاز القضائي كبيرة لانصاف رئيس النادي واطلاق سراحه لبراءته وذلك خلال الايام القليلة القادمة على حد تعبيرها.

كما أشارت إلى أن ان غياب رئيس النادي « يجعل الهيئة المديرة غير قادرة على مواصلة نشاطها وتسيير دواليب النادي والايفاء بالتزاماتها ».

يذكر أن عبد العزيز المخلوفي الذي يعتبر من كبار منتجي ومصدري زيت الزيتون في تونس ترأس الهياكل الثلاثة الكبرى للنادي الصفاقسي إذ سبق له أن تولى رئاسة هيكل « السوسيوس » ثمّ « اللجنة العليا للدعم » قبل انتخابه في جانفي 2024 « رئيسا » للنادي للمدة النيابية 2024ـ2026.

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