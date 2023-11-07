ايقاف رجل الأعمال والوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري

أفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية، محمد زيتونة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم ايقاف الوزير الاسبق ورجل الأعمال عبد الرحيم الزواري والاذن بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام وذلك لأبحاث تعهدت بها الادارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بالقرجاني.

وأبرز المتحدث بأن الاحتفاظ بالزواري تمّ بشبهة جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لنفسه والمشاركة في ذلك.

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