ايقاف صاحب شركة من اجل شبهة تبييض أموال وتهريب عملة



أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه على اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها تحوز نفر على مبالغ مالية ضخمة بشركته الكائنة ببودريار صفاقس، تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس تفتيش المصنع المذكور أين تم حجز مبلغ مالي قدره 284 الف دينار.

وتم فتح محضر من أجل « شبهة تبييض اموال و تهريب عملة دون اثبات مصدرها » مع احالته على النيابة بحالة تقديم وتحجير السفر على ذي الشبهة.

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