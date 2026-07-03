بأمر صادر بالرائد الرسمي: تعيين رجاء ياسين البحري رئيسة لمجمع « بيت الحكمة »

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 136 لسنة 2026 المؤرخ في غرة جويلية 2026، والقاضي بتعيين الأستاذة رجاء ياسين البحري رئيسة للأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة »، وفق ما أعلنته المؤسسة، اليوم الخميس، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكرس هذا الأمر الانتخاب الذي أفرزته الجلسة العامة للمجمع المنعقدة يوم 14 مارس 2026، لتتولى الأستاذة رجاء ياسين البحري، المختصة في تاريخ الموريسكيين، رئاسة هذه المؤسسة العلمية والثقافية العريقة الكائنة بقرطاج حنبعل، لتكون بذلك أول امرأة تتولى رئاسة « بيت الحكمة » منذ إحداثه سنة 1983.

وتخلف البحري في هذا المنصب الأستاذ محمود بن رمضان، الذي انتهت مهامه منتصف شهر جوان الماضي.

وكان مجمع « بيت الحكمة » قد اختتم السنة الأكاديمية 2025-2026، يوم 11 جوان الماضي، بتنظيم تظاهرة علمية تضمنت عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز أشغال ترميم قصر قرطاج، إلى جانب محاضرات علمية تناولت قضايا الهوية التونسية.

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