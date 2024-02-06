بئر القصعة: حجز 832 صفيحة من مخدر القنب الهندي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه على إثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات مفادها إعتزام شخص نقل كمية من مخدر القنب الهندي « الزطلة » من ولاية القصرين إلى جهة بئر القصعة بالمروجات على متن شاحنة صغيرة معدة لنقل الخضر.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة و بعد نصب كمين محكم أمكن للوحدات المذكورة من القبض على المعني وبتفتيش السيارة أمكن العثور على 03 أكياس تحتوي على 832 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 83 كلغ تقدر بقيمة 02 مليون و75 الف دينار، والتي كان من المزمع ترويجها بتونس العاصمة.

وبمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني للتحري معه ومواصلة الأبحاث .

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