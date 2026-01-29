باجة: وفاة تلميذ في حادث سقوط جدار بناية متداعيّة بمدينة تبرسق

توفّي، ظهر اليوم الخميس، تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات في حادث سقوط جدار بناية متداعيّة تابعة لإحدى الإدارات الجهوية بحي عين نشرة بمدينة تبرسق من ولاية باجة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشي الذي تحوّل على المكان.

وأوضح العويشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ الذي لقي حتفه في هذا الحادث يدرس بالسنة الخامسة بالمدرسة الابتدائية المنشية بتبرسق.

بدورهم، أكّد عدد من أهالي تبرسق ، في تصريحات متطابقة لصحفيّة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ توفي على عين المكان بينما كان عائدا من المدرسة متوجها نحو منزله في منتصف نهار اليوم.

وأضافوا أنّ هذه الحادثة أثارت الخوف في صفوف أولياء التلاميذ بالمنطقة لوجود عدد هام من البناءات والأسوار المتداعية للسقوط بمدينة تبرسق، وفق تأكيدهم.

