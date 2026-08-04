باحثتان من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد

أعلنت جامعة تونس المنار أنّ الأستاذتين الباحثتين سمرّة بدروشي، من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصّة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، وألفة مسعود، الباحثة بمعهد باستور تونس، قد تحصّلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، وذلك إثر فوزهما بمنحة حازم بن قاسم، التي تعد من المنح شديدة التنافس.

وأضافت الجامعة في بلاغ نشرته، الاثنين، أنّ الباحثة سمرّة بدروشي نالت كذلك الميدالية الذهبية « غوردون ويليامز » لدفعة سنة 2026، تقديرًا لتميزها الأكاديمي.

واعتبرت أنّ هذا التميز والإنجاز العلمي وهذا التتويج يعزز إشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي.

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