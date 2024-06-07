باكالوريا 2024: الإطاحة بمُشرف على صفحة فايسبوكية متورطة في عمليات غش

أعلنت وزارة الداخلية بأنه في إطار دعم مجهودات وزارة التربية ومعاضدتها في تأمين المؤسسات التربوية والتصدّي إلى كلّ محاولات الغش ومختلف المظاهر التي من شأنها المسّ من حسن سير المناظرات الوطنية على غرار امتحانات الباكالوريا، تمكن اليوم أعوان وإطارات الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتنسيق مع النيابة العمومية، من الإطاحة بالمشرف على صفحة » level bac » الناشطة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والتي عمدت إلى مساعدة بعض الممتحنين في محاولات الغش خلال امتحانات الباكالوريا.

وأضافت الوزارة ايضا أن مختلف الوحدات الأمنية الأخرى تمكنت بعد التنسيق مع النيابة العمومية من القاء القبض على عدد من الأشخاص على خلفية مساعدة بعض الممتحنين على الغشّ باستعمال السماعات واحباط جميع المحاولات في الوقت المناسب.

وأكدت أن مختلف الوحدات الأمنية تواصل مجهوداتها بالتنسيق الدائم مع النيابة العمومية ومصالح وزارة التربية قصد الإطاحة بالأطراف التي تقف وراء محاولات الغش بجميع أنواعها والكشف عن المشرفين على الصفحات المشبوهة والتصدي بكل الطرق القانونية لكل من تسول له نفسه المسّ من مصداقية الامتحانات الوطنية.

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