باكالوريا 2025: أكثر من 140 ألف تلميذ يشاركون في اختبارات « الباك سبور »

يشارك 140490 تلميذ في اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية لامتحان باكالوريا 2025 « الباك سبور »، وفق معطيات لوزارة التربية، تحصّلت عليها (وات).

ويتوزع عدد المترشحين لاختبار مادة التربية البدنية لامتحان الباكالوريا إلى أكثر من 54 ألف تلميذ من الذكور ونحو 86500 ألف تلميذة، أي ما يمثل 61,5 بالمائة من المترشحين.

ويصل عدد مراكز الاختبارات التطبيقية التي ستشهد تنظيم اختبار « الباك سبور » الى 251 مركزا، ووضعت وزارة التربية 2190 موظفا من الاطارات التربوية للاشراف على اختبارات « الباك سبور »، اضافة الى تشكيل 73 لجنة مشرفة على الاختبار.

ويقدّر عدد التلاميذ الحاصلين على الاعفاء من اختبار التربية البدنية، 3445 تلميذا، وفق احصائيات وزارة التربية، التي كشفت أن عدد المؤسسات التربوية العمومية والخاصة المعنية بهذا الامتحان يبلغ 947 مؤسسة.

يشار إلى أن تنظيم اختبارات « الباك سبور » بمختلف الولايات ينطلق يوم 14 أفريل ويتواصل إلى حدود 26 أفريل 2025

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