باكالوريا 2025: أكثر من 140 ألف تلميذ ينطلقون اليوم في اجتياز « الباك سبور »

يُشارك 140490 تلميذا بداية من اليوم الاثنين 14 أفريل 2025، في اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية لامتحان باكالوريا 2025 « الباك سبور » .

ويتوزع عدد المترشحين لاختبار مادة التربية البدنية لامتحان الباكالوريا إلى أكثر من 54 ألف تلميذ من الذكور ونحو 86500 ألف تلميذة، أي ما يمثل 61,5 بالمائة من المترشحين.

ويصل عدد مراكز الاختبارات التطبيقية التي تشهد تنظيم اختبار « الباك سبور » الى 251 مركزا، ووضعت وزارة التربية 2190 موظفا من الاطارات التربوية للإشراف على اختبارات « الباك سبور »، اضافة الى تشكيل 73 لجنة مشرفة على الاختبار.

ويقدّر عدد التلاميذ الحاصلين على الاعفاء من اختبار التربية البدنية، 3445 تلميذا، وفق احصائيات وزارة التربية، التي كشفت أن عدد المؤسسات التربوية العمومية والخاصة المعنية بهذا الامتحان يبلغ 947 مؤسسة.

ويشار إلى أنّ تنظيم اختبارات « الباك سبور » بمختلف الولايات ينطلق يوم 14 أفريل ويتواصل إلى حدود 26 أفريل 2025.

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