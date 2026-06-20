باكالوريا 2026: ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا بمعدل 20.01

أعلنت وزارة التربية عشية اليوم السبت، عن قائمة التلاميذ المُتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسيّة لامتحان الباكالوريا لسنة 2026، حسب مختلف الشعب، واحتلت ياسمين اليعقوبي المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 20.01 شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف.

وفيما يلي تفاصيل القائمة كاملة:

* شعبة الرياضيات (صاحبة أعلى معدل وطني): التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف بمعدّل 20.01.

* شعبة العلوم التجريبية: التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76.

* شعبة العلوم التقنية: التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72.

* شعبة علوم الإعلامية: التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54.

* شعبة الرياضة: التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدّل 19.02.

* شعبة الاقتصاد والتصرف: التلميذ آدم الكوكي من معهد خاصّ برادس من ولاية بن عروس بمعدل 18.70.

* شعبة الآداب: التلميذة رغد عشّي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدّل 17.29.

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