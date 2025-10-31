بالبرلمان العربي: تونس تستنكر تصعيد الاحـ.تلا.ل بحق الشعب الفلـ.سطيـ.ني

شاركت المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في أشغال الجلسة العامة لهذا البرلمان التي انعقدت بالقاهرة من 28 الى 30 أكتوبر 2025.

وضمّت المجموعة التونسية أيمن نقرة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأيمن البوغديري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وماهر الكتاري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ومحمد اليحياوي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وقد شارك أيمن نقرة في اجتماع مكتب البرلمان العربي‬ برئاسة السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الذي خصّص لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتحضير لاجتماعات لجان البرلمان العربي وكذلك اجتماع الجلسة العامة.

كما شارك أعضاء المجموعة في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية التي نظرت في عدد من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال تمحورت حول تطورّات الأوضاع في العالم العربي، وعدد من القضايا الحيوية ذات الصلة بالملفات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار دعم مسار العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين المجالس التشريعية.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع « رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية ».

واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عددا من المواضيع ذات الصبغة المالية والإدارية لاسيما مشروع موازنة البرلمان للعام 2026، وخطة عمل اللجنة في الفترة القادمة (2025- 2026 )، وبرمجة عقد ورشة العمل الإقليمية لدعم الدول العربية في سن التشريعات حول تنظيم مكافحة الحدّ من فقد وإهدار الأغذية.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع رؤية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، ومذكّرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول آلية التعاون والتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المنبثقة من جامعة الدول العربية.

وتطرّقت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إلى عدد من المواضيع، أهمها خطّة العمل للسنة القادمة، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة مستجدات العمل بشأن تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، ودراسة مذكّرة الأمانة العامة بشأن تعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية. كما بحثت اللجنة مستجدات الترتيب الخاصة بإطلاق الوثيقة الاسترشادية العربية لتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، والترتيب لعقد ورشة عمل لبحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وكذلك ترتيبات عقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي.

واعتمدت لجان البرلمان العربي تقاريرها، حيث عُرضت على مكتب البرلمان العربي لمناقشتها والتصديق عليها، تمهيدًا لرفعها إلى الجلسة العامة.

كما شاركت المجموعة التونسية في ورشة عمل لدعم التشريعات العربية للحدّ من فقد وإهدار الأغذية التي نظّمها البرلمان العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 وذلك تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. بحضور ممثلين عن منظمات عربية ودولية بارزة، من بينها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

كما شاركت المجموعة البرلمانية التونسية في أشغال الجلسة العامة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي وبحضور رولاندو باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي خٌصّصت لمناقشة تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين والمصادقة عليها. وقد أكّد البرلمانيون العرب خطورة الوضع في الشرق الأوسط، كما تمت ادانة التدخل الاجنبي لتغيير الانظمة وخريطة الشرق الأوسط، مع التأكيد على التنسيق العربي والعمل المشترك لتجاوز الظرفية الصعبة.

وأكّد أعضاء المجموعة التونسية في مداخلاتهم مواقف تونس الثابتة من مجمل القضايا المطروحة وفي مقدّمتها دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الكيان الغاصب من أجل استرجاع حقوقه التاريخية المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما عبّروا عن استنكارهم الشديد للتصعيد الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة مندّدين ببشاعة الجرائم وباستهداف المدنيين العزّل في حرب إبادة جماعية.

وقد أصدر البرلمان العربي بيانات تهم الوضع في الشرق الاوسط وعدة دول منها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال.

