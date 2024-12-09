بالعاصمة: الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات والإحتفاظ بعناصره

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين مختلف أحياء العاصمة. وجاءت هذه العملية إثر تحقيقات معمقة ومتابعة ميدانية دقيقة، أسفرت عن إيقاف 3 من عناصر الشبكة الإجرامية.

وخلال العملية التي قامت بها وحدات منطقة الحرس بتونس بمشاركة إدارة الإستعلامات والأبحاث والإدارة العامة لوحدات التدخل مركزيا وجهويا ، حيث تم حجز 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ودعت إدارة الحرس الوطني المواطنين إلى تعزيز التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

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