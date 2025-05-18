بجنيف: وزير الصحة يقترح إنشاء صندوق إفريقي للتضامن الصحي

استعرض وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال مشاركته في الدورة 78 لجمعية الصحّة العالمية بجنيف، رؤية تونس لتمويل صحيّ مبتكر يخدم سيادة إفريقيا.

واقترح الوزير خلال حضوره أمس السبت، اجتماعًا رفيع المستوى نظّمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها حول « التمويل والصحّة في إفريقيا »، بحضور وزراء الصحّة بالدول الإفريقية وشركاء دوليين مثل التحالف من أجل اللقاحات والصندوق العالمي، 3 مسارات عملية لتطوير الأنظمة الصحية في إفريقيا، وهي إنشاء صندوق إفريقي للتضامن الصحي وإطلاق أقطاب إقليمية متخصّصة في التحديث والابتكار واعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتوفير العلاج عن بُعد، خصوصًا في المناطق النائية.

واستعرض الوزير خطة تونسية تقوم على ترتيب الأولويات الصحيّة حسب التحدّيات الوبائية الفعلية وتركيز الشراءات العمومية على قائمة الأدوية الأساسية ودعم الاستثمارات الوطنية ذات الطابع التضامني، سواء كانت عمومية أو خاصة.

وأكد أن إفريقيا اليوم بحاجة إلى رؤية موحّدة وشجاعة، تُعيد ترتيب أولوياتها وفق احتياجاتها، وتبني مستقبلًا صحيًا قائمًا على الاعتماد على الذات.

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