بحث تفعيل مشروع جديد بقيمة 125 مليون دولار في المجال الصحي بين تونس والبنك الدولي



مثل بحث تفعيل مشروع جديد بقيمة 125 مليون دولار لتعزيز الخدمات الصحية في تونس بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة، محور لقاء جمع اليوم الاربعاء بين وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، بوفدًا من البنك الدولي يتقدمه الكسندر أرّوبيو، ممثل البنك في تونس، وميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرمي المشروع، حسب بلاغ للوزارة، الى تعزيز قدرات الاستجابة الصحية عبر دعم مركز العمليات الاستراتيجية وفرق الإسعاف والإنعاش (SMUR) وتحسين المراقبة الوبائية من خلال نظام رقمي متطور لجمع وتحليل البيانات وتطوير حوكمة القطاع الصحي عبر تحديث إدارة الموارد البشرية والبيانات الصحية.

كما يرمي المشروع الى تحديث مراكز الصحة الأساسية، مع تجهيز المرافق في المناطق ذات الأولوية بالطاقة الشمسية ودعم التشخيص المخبري بإنشاء مختبرات مرجعية متخصصة وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الأولية وتوسيع برامج الوقاية والكشف المبكر الى جانب تعزيز أقسام الطوارئ المتنقلة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة وتعميم الرقمنة لرفع كفاءة المتابعة الطبية وإرساء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات.

وأكد وزير الصحة، بالماناسبة، حرص الوزارة على تسريع تنفيذ المشروع لضمان تحسين الخدمات الصحية، مشيدًا بدعم البنك الدولي في هذا المجال.

من جانبه، عبّر ممثل البنك الدولي عن تقديره للجهود التونسية في تنفيذ مشاريع التعاون الصحي بسرعة وفعالية.

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