بداية من آخر نهار اليوم: رياح قوية جدا وأمطار مؤقتا رعدية

تتوقع مصالح الرصد الجوّي هبوب رياح قويّة جدّا، آخر نهار اليوم الأربعاء، وأثناء الليل، تصل مؤقتا إلى 100 كلم في الساعة، وتكون في شكل هبّات، خاصّة، بجهات جندوبة وباجة وبنزرت ونابل والمرتفعات الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.

ويتسم الوضع الجوّي بأغلب جهات البلاد، بهبوب رياح قويّة، نسبيا، إلى قويّة حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها بين 50 و80 كيلومتر في الساعة.

كما تتوقع المصالح ذاتها نزول أمطار آخر نهار، الإربعاء، وغدا الخميس، على الشمال ومحليا على الوسط، وتكون هذه الأمطار رعدية، وأحيانا، غزيرة، خاصّة، بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد.

