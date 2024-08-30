بداية من الاثنين: التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد

اعلن البريد التونسي أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتبه سيكون انطلاقا من الإثنين 02 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة الثانية والنصف زوالا (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00).

من جهة أخرى اشار البريد التونسي، الجمعة في بلاغ، الى ان 33 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية سيؤمنون حصة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00)إلى الساعة الخامسة مساء (17.00)

كما ستعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17.30)، وفق ذات البلاغ.

تجدر الاشارة الى أن 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).

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