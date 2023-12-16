بداية من الغد: أمطار غزيرة وبكميات هامة بهذه الجهات

يكون الوضع الجوي غدا الأحد 17 ديسمبر 2023، ملائما لنزول الأمطار وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة حيث تتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل إلى حدود 90 مليمترا خاصة بولايات الساحل وولايتي نابل والقيروان آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط اتلبرد بأماكن محدودة.

كما يتواصل نزول الأمطار يومي الإثنين والثلاثاء بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بجهة الساحل والوطن القبلي ومحليا الجنوب.

هبوب الرياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كلم في الساعة في شكل هبات قرب السواحل الشرقية والمرتفعات ومحليا بالجنوب.