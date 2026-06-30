بداية من الغد: التسجيل عبر الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج « النوفيام »

أعلنت وزارة التربية الثلاثاء 30 جوان 2026 فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة (SMS) للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني » النوفيام » لدورة 2026 وذلك ابتداء من يوم غد 01 جويلية على الساعة العاشرة صباحا.
وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان
كلمات البحث :الإرساليات القصيرة;ختم التعليم الأساسي
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