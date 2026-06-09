بداية من الغد: انطلاق توزيع بطاقة الصّحفي المحترف لسنتي 2025-2026

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف قد شرعت في توزيع البطاقات المهنية بعنوان سنتي 2025-2026، بداية من يوم غدٍ الأربعاء 10 جوان 2026، وذلك بمقرّ اللجنة الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي عدد 1، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس (مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة).

وتُسلّم بطاقة الصحفي المحترف المستقلّ بصفة شخصية، في حين تُسلّم بطاقات الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية لممثل المؤسسة بعد الاستظهار بختمها الرسمي.

كما أعلنت النقابة أنّه تمّ إصدار بطاقة موحّدة بعنوان سنتي 2025-2026 بالنسبة إلى الصحفيين الذين تقدّموا بمطالب خلال السنتين المذكورتين وحظيت ملفاتهم بالموافقة، مع اعتماد المعطيات المهنية المحيّنة لسنة 2026 بالنسبة إلى من قاموا بتغيير صفتهم أو مؤسساتهم الإعلامية.

هذا وقد تمّ كذلك إصدار عدد محدود من البطاقات بعنوان سنة 2026 فقط بالنسبة إلى:

* بالنّسبة للمترشّحين الجدد الذين تقدّموا بمطالبهم لأوّل مرّة خلال السّنة الحاليّة (وتحمل عبارة « متمرّن »).

* بالنّسبة للصّحفيّين الحاملين للبطاقة سابقًا والذين لم يتقدّموا إلى اللّجنة بمطالب في تجديدها بعنوان سنة 2025.

* بالنّسبة لكلّ من تمّ رفض مطلبه سنة 2025 في حين حضي مطلبه للسنة الحالية بالقَبُول.

وحُدّدت آجال الاعتراض على قرارات الرفض بعشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ نشر هذا البلاغ، على أن تُرفع مطالب الاعتراض كتابيا عبر الإيداع المباشر بمقر اللجنة أو بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر البريد الإلكتروني التالي:

cartepressetn@gmail.com

ويأتي الشروع في توزيع البطاقات المهنية بعد فترة طويلة من التعطيل أثّرت سلبا على حقوق عدد من الصحفيات والصحفيين وعلى أوضاعهم/ن المهنية، وهو ما استوجب جهودا متواصلة من مختلف الأطراف المعنية من أجل تجاوز هذا الإشكال وتمكين أصحاب الحق من بطاقاتهم المهنية.

وفي هذا السياق، توجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشكر إلى مختلف الهياكل المهنية التي ساندت مساعيها الرامية إلى إنهاء هذا التعطيل غير المسبوق الذي استمرّ لفترة أطول مما ينبغي.

كما جدّدت النقابة دعوتها إلى السلطات المعنية للإسراع باستكمال ملفات بطاقات اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الدولية، ضمانا لحقوقهم المهنية وتيسيرا لقيامهم بمهامهم في أفضل الظروف.

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