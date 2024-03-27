بداية من الغد.. تقلّص فاعلية التّقلّبات الجويّة والحرارة في ارتفاع

أكّد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوّي حمزة سعد في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، أن فاعلية التقلبات الجوية ستتقلص تدريجيا بداية من يوم غدٍ الخميس ليعود الوضع الجوي تدريجيا نحو الاستقرار.

وأفاد سعد بأن الطقس غدا يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات صباحا ثم تتكون تدريجيا غيوم مرتفعة بعد الظهر ليكون الطقس مغيما جزئيا بقية اليوم، كما تتّجه الرياح جنوبية غربية وتتقلص سرعتها داخل البلاد وتكون قوية قرب السواحل.

ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا مقارنة باليوم نتيجة لتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الجنوبي بمعدل 4 و5 درجات.

وسيكون الطقس يومي الجمعة والسبت المقبلين مستقرا والحرارة في ارتفاع تدريجي، وفق المصدر ذاته.

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