بداية من الغد: فتح باب التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الـSMS

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، بداية من يوم الخميس 18 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا، التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها « أنّها توفّر خدمة لنشر نتائج امتحان الباكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال ( SMS) وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوّال للمشغّلين الثلاثة، بسعر إجمالي قدره 950 مليم.

وأضافت « أنه يمكن للمترشّحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة (SMS) التسجيل بهذه الخدمة وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

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