بداية من الليلة: اضطراب في امدادات المياه بمناطق من ولاية بنزرت

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب في توزيع مياه الشرب ببنزرت المدينة وتينجة والشلاغمية وجرزونة ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل والعالية وعوسجة والزواوين وغار الملح ورفراف بداية من الساعة العاشرة من ليل الثلاثاء 7 ماي 2024.

وأضافت الشركة، في بلاغ أصدرته، صباح اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024، أن هذا الاضطراب يعود إلى برمجة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أشغال ربط على مستوى قناة جلب المياه الخام باتجاه محطة معالجة المياه بماطر.

وتوقعت الشركة استئناف التزويد بالمياه بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم الأربعاء 8 ماي 2024 بعد استكمال الأشغال.

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