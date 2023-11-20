بداية من اليوم: الأساتذة النواب يُعلنون مقاطعة الدروس

يدخل الأساتذة النواب بداية من اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، في عملية مقاطعة للدروس احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم .

وأكد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأساتذة النواب نفذوا يوم الخميس المنقضي يوم غضب على مستوى جميع المندوبيات الجهوية للتربية مع مواصلة تأمين حصص التدريس بصفة عادية وذلك احتجاجا على عدم إيفاء وزارة التربية بالتزاماتها فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم، مشددا على أنه في حالة إصرار سلطة الإشراف على عدم الاستجابة الى مطالبهم فسيلتجؤون إلى مقاطعة الدروس، حسب تقديره.

ولفت العياري الى أن الأساتذة النواب ومنذ العودة المدرسية يشتغلون دون صيغة تعاقدية واضحة وهو أمر غير مقبول ومخالف للقانون حسب تأكيده، مشددا على أن تصريحات وزير التربية المتكررة بخصوص تسوية وضعياتهم لا تتعدى أن تكون مجرد «مماطلة وتسويف » .

وأكد في هذا الصدد أن وزارة التربية تنصلت من اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 ونواب 2016-2023 مشيرا إلى أنه رغم مرور 6 أشهر على توقيع هذه الاتفاقية إلا أنها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجال زمنية لتنفيذ بنودها ولم تسقف عدد دفعات النواب المعنيين.

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