بداية من اليوم: النفاذ إلى فضاء الولي بموقع مدرستي باعتماد الهوية الرقمية

أصبح ابتداء من اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، بإمكان الأولياء الحاصلين على الهوية الرقمية النفاذ إلى فضاء الولي بموقع مدرستي بطريقة مبسطة وآمنة باعتماد الهوية الرقمية “ء-هوية” كآلية إضافية للنفاذ ومتابعة المسار المدرسي، وفق ما أعلنته وزارتا التربية و تكنولوجيات الإتصال.

وذكرت الوزارتان، أنه يمكن للأولياء الولوج الى الهوية الرقمية عبر العنوان:

httpss://madrassati.education.tn/parent

وأوضحتا أن هذا الإجراء يتنزل في إطار تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 03 المؤرخ في 19 جانفي 2024 حول تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية واعتماد الهوية الرقمية كآلية نفاذ مُوحّد للخدمات الإدارية الإلكترونية تُوفر على المواطن عناء حفظ أسماء المستخدم وكلمات العبور المتعدّدة التي يصعب حفظها وتأمينها.

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