بداية من اليوم: انطلاق أشغال تغليف الصفيحة المعدنية بالجسر المتحرك ببنزرت

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها مساء الأحد، لكافة مستعملي الجسر المتحرك ببنزرت أنه في إطار برامج الصيانة، ستنطلق أشغال تغليف الصفيحة المعدنية بالجسر بداية من اليوم 23 مارس 2026 على الساعة العاشرة ليلا ولمدة شهر وسيكون المرور بالمنطقة الوسطى بالتداول في اتجاه واحد لضمان استمرارية حركة المرور مع ضمان عبور السفن ليلا ولتخفيف الضغط المروري تقرر نقل المحطات الثلاث للحافلات وسيارات الأجرة واللواج بمدينة بنزرت نحو مستوى محيط كلية العلوم بجرزونة طيلة مدة الأشغال.

ودعت الوزارة مستعملي الجسر إلى إلتزام الحذر وإحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض.

