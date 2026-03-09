بداية من اليوم: تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن

في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي وصفتها بغير المقبولة، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فرض سقف سعر للدواجن بدءًا من اليوم الاثنين 9 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن خاصة ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي،

وكانت وزارة التجارة قد دعت في بلاغ سابق، مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.

وتأتي هذه الأبحاث على خلفية ما تم رصده من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن بالتزامن مع شهر رمضان المعظم لسنة2026 وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار.

هذا وسيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.

كلمات البحث :أسعار;الدواجن;بيع