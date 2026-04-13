بداية من اليوم: تحويل ظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا

تعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجاز المرحلة الثالثة للتحويل الظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا وذلك بداية من اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ولمدة أقصاها 30 يوما، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22).

ويتعين على القادمين من وسط العاصمة (عبر جسر سان قوبان Saint Gobain) في اتجاه المروج والحمامات، الانعطاف يسارا على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية (الطريق الجهوية رقم 22).

ودعت الوزارة مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة والتخفيض من السرعة عند الوصول إلى المنعطف.

كلمات البحث :تحويل ظرفي;جسر لاكانيا;مرور