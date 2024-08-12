بداية من اليوم: فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2025

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها، أنه يتم اليوم الإثنين 12 أوت 2024، فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1446 هـ / 2025 م (المترشّحون لأوّل مرّة والمترشّحون الذين سبق لهم التّسجيل).

ويكون التسجيل حصريّا عبر الموقع الرسمي للوزارة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرّابط – تسجيل الحجّ 1446 هـ / 2025 م، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بدخول الغاية.

ودعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بواعظ المعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم.

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