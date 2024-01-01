بداية من اليوم: هذه معاليم إجراء امتحانات رخص السياقة

ينطلق ابتداء من اليوم غرة جانفي 2024، العمل بـ 12 معلوما خاصا برخص السياقة والامتحانات المتعلقة بها ضبطتها الوكالة الفنية للنقل البري .

واوضحت الوكالة الفنية للنقل البري في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني ان التسجيل الاول لاجراء امتحان من الصنف « أأ » يستوجب دفع معلوم 40 دينارا في حين يتطلب إعادة التسجيل دفع مبلغ 15 دينارا، اما التسجيل لاجراء الامتحان من الاصناف من « ب الى « ز » فسيستوجب دفع 50 دينارا واعادة التسجيل مبلغ 25 دينارا.

وسيدفع الراغب في الحصول على نظير من مطلب الحصول على رخصة السياقة 10 دنانير وعلى تجديد رخصة السياقة 25 دينارا اما الحصول على نظير من رخصة سياقة فسيستوجب دفع 50 دينارا.

ويكلف الحصول على تعويض رخصة سياقة اجنبية او مؤهل عسكري 20 دينارا وتأجيل موعد اجراء الاختبار (النظري والتطبيقي) مبلغ 5 دنانير وهو نفس المبلغ المطلوب تقديم مطلب استئناف قرار سحب رخصة سياقة او اعادة النظر في قرار سحب رخصة السياقة

وأكدت الوكالة الفنية للنقل انه لا يمكن عند الغاء موعد اختبار نظري او تطبيقي بطلب من المترشح او بسبب غيابه عن الموعد المحدد استرجاع معلوم التسجيل.

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